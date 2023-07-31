Полянский заявил, что Киев позаимствовал у ИГИЛ* тактику «живого щита»

По словам Дмитрия Полянского, западные страны будут закрывать глаза на террористические акты со стороны своих союзников.

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Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что киевский режим с начала спецоперации подсмотрел у ИГИЛ* еще один террористический прием, а именно тактику «живого щита».

«С началом СВО Киев расширил спектр террористических приемов при ведении боевых действий, позаимствовав тактику "живого щита" у ИГИЛ*», - заявил Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Дипломат добавил, что не сомневается - западные страны не будут осуждать теракты, совершенные киевским режимом.

Ранее глава СБУ Василий Малюк признался, что ответственность за теракт на Крымском мосту 8 октября прошлого года лежит на Украине. Тогда после взрыва грузовика погибли четыре человека и сгорели семь цистерн с топливом.

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.