В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Полянский заявил, что Киев позаимствовал у ИГИЛ* тактику «живого щита»

Елизавета Егорова
18:07 31.07.2023
По словам Дмитрия Полянского, западные страны будут закрывать глаза на террористические акты со стороны своих союзников.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Michael Kappeler, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что киевский режим с начала спецоперации подсмотрел у ИГИЛ* еще один террористический прием, а именно тактику «живого щита».

«С началом СВО Киев расширил спектр террористических приемов при ведении боевых действий, позаимствовав тактику "живого щита" у ИГИЛ*», - заявил Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Дипломат добавил, что не сомневается - западные страны не будут осуждать теракты, совершенные киевским режимом.

Ранее глава СБУ Василий Малюк признался, что ответственность за теракт на Крымском мосту 8 октября прошлого года лежит на Украине. Тогда после взрыва грузовика погибли четыре человека и сгорели семь цистерн с топливом.

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:36 В стране и мире
Видео
Мать удерживавшего девушку в подвале дома под Челябинском привезли на следственный эксперимент
15:19 В стране и мире
Патрушев заявил о планах спецслужб Киева и Запада совершить диверсии в Карелии
13:10 Армия
Видео
Шойгу заявил, что за июль Украина потеряла 20 824 военнослужащих
13:07 Армия
Видео
Шойгу: ВС РФ освободили Ковалевку и Сергеевку на Краснолиманском направлении
12:41 В стране и мире
В Кремле сообщили, что Шойгу доложил Путину об итогах визита в КНДР
Популярное
Видео
Шойгу: в ВМФ до конца года планируется принять три корабля проекта «Каракурт»
Океанолог Мухаметов рассказал, как потепление в Арктике повлияет на погоду в Москве
Видео
Мужчина чудом избежал гибели при столкновении машин на МКАД
Видео
Путин пожал руку многодетному отцу из Магадана, семье которого помогли попасть на парад ВМФ
Видео
Мишустину в Норильке показали кабинет Новака, в котором он работал главбухом
Видео
В Херсонесе состоялась премьера фильма о древнем городе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.