Полянский заявил, что Киев позаимствовал у ИГИЛ* тактику «живого щита»
Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что киевский режим с начала спецоперации подсмотрел у ИГИЛ* еще один террористический прием, а именно тактику «живого щита».
«С началом СВО Киев расширил спектр террористических приемов при ведении боевых действий, позаимствовав тактику "живого щита" у ИГИЛ*», - заявил Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
Дипломат добавил, что не сомневается - западные страны не будут осуждать теракты, совершенные киевским режимом.
Ранее глава СБУ Василий Малюк признался, что ответственность за теракт на Крымском мосту 8 октября прошлого года лежит на Украине. Тогда после взрыва грузовика погибли четыре человека и сгорели семь цистерн с топливом.
* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.