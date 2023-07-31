В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин подписал закон, ограничивающий иностранцам владение новостными агрегаторами в РФ

Марина Крижановская
16:09 31.07.2023
Согласно закону, теперь свыше 50% акций в капитале новостных агрегаторов должны принадлежать лицам РФ.
Путин подписал закон, ограничивающий иностранцам владение новостными агрегаторами в РФ
© Фото: Alexander Kazakov, Kremlin Pool, Globallookpress
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин своей подписью утвердил закон о запрете иностранным гражданам владеть российскими новостными агрегаторами. Так, теперь доля иностранного участия в капитали новостных агрегаторов РФ не может превышать 50% акций. Согласно закону, свыше 50% акций должны принадлежать россиянам. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Указано, что учредительные документы владельцы новостных агрегаторов должны привести в соответствие с законов в срок не позднее шести месяцев со дня вступления закона в силу - со дня его официального опубликования.

В качестве наказания за неисполнение требования закона указано ограничение операторами связи доступа на территории России к новостному агрегатору. Также сообщается, что операторы госинформсистем должны использовать хостинг-провайдеры.

Вместе с тем отмечается, что владельцем новостного агрегатора должен быть гражданин России, не имеющий подданства в другой стране, или юрлицо РФ, контролируемое российским государством.

«Является российским юридическим лицом. <...>, и (или) гражданина Российской Федерации, не имеющего гражданства другого государства, и (или) контролируемых ими совместно или по отдельности лиц. При этом под контролем понимается возможность определять решения, принимаемые российским юридическим лицом в силу наличия права прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал данного юридического лица», - гласит текст закона.

В октябре 2018 года предлагалось ограничить долю иностранцев в новостных агрегаторах России. С таким предложением выступили депутаты Госдумы от «Единой России» и ЛДПР. Тогда они внесли на рассмотрение законопроект, ограничивающий долю иностранного владения максимум 20%.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:19 В стране и мире
Патрушев заявил о планах спецслужб Киева и Запада совершить диверсии в Карелии
13:10 Армия
Видео
Шойгу заявил, что за июль Украина потеряла 20 824 военнослужащих
13:07 Армия
Видео
Шойгу: ВС РФ освободили Ковалевку и Сергеевку на Краснолиманском направлении
12:41 В стране и мире
В Кремле сообщили, что Шойгу доложил Путину об итогах визита в КНДР
12:00 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры дома под Челябинском, где 14 лет удерживали женщину
Популярное
Видео
Шойгу: в ВМФ до конца года планируется принять три корабля проекта «Каракурт»
Океанолог Мухаметов рассказал, как потепление в Арктике повлияет на погоду в Москве
Видео
Мужчина чудом избежал гибели при столкновении машин на МКАД
Видео
Путин пожал руку многодетному отцу из Магадана, семье которого помогли попасть на парад ВМФ
Видео
Мишустину в Норильке показали кабинет Новака, в котором он работал главбухом
Видео
В Херсонесе состоялась премьера фильма о древнем городе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.