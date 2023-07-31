Путин подписал закон, ограничивающий иностранцам владение новостными агрегаторами в РФ

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Президент России Владимир Путин своей подписью утвердил закон о запрете иностранным гражданам владеть российскими новостными агрегаторами. Так, теперь доля иностранного участия в капитали новостных агрегаторов РФ не может превышать 50% акций. Согласно закону, свыше 50% акций должны принадлежать россиянам. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Указано, что учредительные документы владельцы новостных агрегаторов должны привести в соответствие с законов в срок не позднее шести месяцев со дня вступления закона в силу - со дня его официального опубликования.

В качестве наказания за неисполнение требования закона указано ограничение операторами связи доступа на территории России к новостному агрегатору. Также сообщается, что операторы госинформсистем должны использовать хостинг-провайдеры.

Вместе с тем отмечается, что владельцем новостного агрегатора должен быть гражданин России, не имеющий подданства в другой стране, или юрлицо РФ, контролируемое российским государством.

«Является российским юридическим лицом. <...>, и (или) гражданина Российской Федерации, не имеющего гражданства другого государства, и (или) контролируемых ими совместно или по отдельности лиц. При этом под контролем понимается возможность определять решения, принимаемые российским юридическим лицом в силу наличия права прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал данного юридического лица», - гласит текст закона.

В октябре 2018 года предлагалось ограничить долю иностранцев в новостных агрегаторах России. С таким предложением выступили депутаты Госдумы от «Единой России» и ЛДПР. Тогда они внесли на рассмотрение законопроект, ограничивающий долю иностранного владения максимум 20%.