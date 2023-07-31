МО РФ: российские военные в районе Куземовки заняли более выгодные позиции

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Российские военные заняли более выгодные позиции в районе Куземовки, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.

«На Купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск, поддерживаемые артиллерийским огнем и ударами армейской авиации, продолжили наступательные действия в районе населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные позиции», - сказал он на брифинге.

Также представитель российского оборонного ведомства сообщил об отражении украинской атаки в районе Новоселовского в ЛНР. Конашенков рассказал и о серьезных потерях украинской стороны как в личном составе, так и в военной технике. Только на одном Донецком направлении они превысили 220 человек.

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании назвал июльские потери противника за месяц. Как утверждает глава ведомства, они превысили 20 800 человек. Уничтожено большое количество военной техники, включая технику, передаваемую западными государствами Киеву в качестве военной помощи.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.