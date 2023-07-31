В стране и мире В стране и мире спецоперация ТЕГИ

МО РФ: российские военные в районе Куземовки заняли более выгодные позиции

15:24 31.07.2023
На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск, поддерживаемые артиллерийским огнем и ударами армейской авиации, продолжили наступательные действия.
МО РФ: российские военные в районе Куземовки заняли более выгодные позиции
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Российские военные заняли более выгодные позиции в районе Куземовки, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.

«На Купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск, поддерживаемые артиллерийским огнем и ударами армейской авиации, продолжили наступательные действия в районе населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные позиции», - сказал он на брифинге.

Также представитель российского оборонного ведомства сообщил об отражении украинской атаки в районе Новоселовского в ЛНР. Конашенков рассказал и о серьезных потерях украинской стороны как в личном составе, так и в военной технике. Только на одном Донецком направлении они превысили 220 человек.

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании назвал июльские потери противника за месяц. Как утверждает глава ведомства, они превысили 20 800 человек. Уничтожено большое количество военной техники, включая технику, передаваемую западными государствами Киеву в качестве военной помощи.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:19 В стране и мире
Патрушев заявил о планах спецслужб Киева и Запада совершить диверсии в Карелии
13:10 Армия
Видео
Шойгу заявил, что за июль Украина потеряла 20 824 военнослужащих
13:07 Армия
Видео
Шойгу: ВС РФ освободили Ковалевку и Сергеевку на Краснолиманском направлении
12:41 В стране и мире
В Кремле сообщили, что Шойгу доложил Путину об итогах визита в КНДР
12:00 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры дома под Челябинском, где 14 лет удерживали женщину
Популярное
Видео
Шойгу: в ВМФ до конца года планируется принять три корабля проекта «Каракурт»
Океанолог Мухаметов рассказал, как потепление в Арктике повлияет на погоду в Москве
Видео
Мужчина чудом избежал гибели при столкновении машин на МКАД
Видео
Путин пожал руку многодетному отцу из Магадана, семье которого помогли попасть на парад ВМФ
Видео
Мишустину в Норильке показали кабинет Новака, в котором он работал главбухом
Видео
В Херсонесе состоялась премьера фильма о древнем городе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.