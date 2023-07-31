МО РФ: в Харьковской области уничтожен цех по сборке беспилотников для ВСУ

Центр, где собирались беспилотные летательные аппараты, был расположен в районе населенного пункта Великий Бурлук, уточнили в Минобороны.

© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военные уничтожили цех по сборке беспилотников для Вооруженных сил Украины в Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ», - сказал он.

Представитель российского оборонного ведомства сообщил о поражении штаба и места проживания оперативного состава 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Веселого Запорожской области. В районе Дачного уничтожен склад боеприпасов 24-й мехбригады ВСУ.

Конашенков отчитался и о боевой работе наших сил ПВО. Так, в районе Николаевки в ДНР российские военные сбили в воздухе украинский штурмовик Су-25. Между тем на Купянском направлении в районе Куземовки российские военные заняли более выгодные позиции.

Киевские формирования пытаются вести наступательные действия на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Все атаки наши бойцы отбивают, а противник несет огромные потери в живой силе и военной технике. При этом российские военные уничтожают не только оставшуюся у неприятеля технику советского производства, но и поставляемую странами Запада в рамках военной помощи.

Между тем министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании сообщил об освобождении Ковалевки и Сергеевки на Краснолиманском направлении и железнодорожной станции Молчановка на Купянском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.