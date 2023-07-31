Пленный украинец рассказал о скудном вооружении в его подразделении

В его подразделении не было ни танков, ни БТР, ни БМП, были только гражданские автомобили.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Взятый в плен российскими военными украинец Владимир Матвийчук рассказал о скудном вооружении в его подразделении и отсутствии военной техники. Видео его рассказа публикует Минобороны России.

«Автомат АК, пара гранатометов. Военной техники не было, ни БТР, ни БМП, ни танков не было. Была гражданская техника», - сказал он.

На передовой его отряд сдался в плен, поскольку понимал, что противостоять русским не было возможности. По словам пленного, моральный дух в его подразделении падает, многие хотят вернуться к семьям, а командиры при этом относятся к своим солдатам как к расходному материалу.

«Нас высылали на пушечное мясо. Без подготовки», - добавил Владимир.

Мужчина отметил уважительное и человечное отношение к пленным со стороны российских военнослужащих.

Другой пленный украинец оценил уровень своего подразделения на тройку и рассказал, что во время подготовки за границей изучал преимущественно теорию, закрепить знания на практике не получилось.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.