Пленный украинец рассказал о скудном вооружении в его подразделении
Взятый в плен российскими военными украинец Владимир Матвийчук рассказал о скудном вооружении в его подразделении и отсутствии военной техники. Видео его рассказа публикует Минобороны России.
«Автомат АК, пара гранатометов. Военной техники не было, ни БТР, ни БМП, ни танков не было. Была гражданская техника», - сказал он.
На передовой его отряд сдался в плен, поскольку понимал, что противостоять русским не было возможности. По словам пленного, моральный дух в его подразделении падает, многие хотят вернуться к семьям, а командиры при этом относятся к своим солдатам как к расходному материалу.
«Нас высылали на пушечное мясо. Без подготовки», - добавил Владимир.
Мужчина отметил уважительное и человечное отношение к пленным со стороны российских военнослужащих.
Другой пленный украинец оценил уровень своего подразделения на тройку и рассказал, что во время подготовки за границей изучал преимущественно теорию, закрепить знания на практике не получилось.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.