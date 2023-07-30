Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Зерново Брянской области
В результате произошедшего пострадавших нет.
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
Украинские военные обстреляли село Зерново в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз, передает RT.
«ВСУ совершен обстрел села Зерново Суземского района», - написал он в своем Telegram-канале.
Как уточнил губернатор, в результате украинского обстрела никто не пострадал. Однако повреждения получило одно домовладение.
В настоящий момент на месте произошедшего работают сотрудники экстренных служб.