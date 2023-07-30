МО РФ: Киев ночью попытался атаковать Крым 25 беспилотниками самолетного типа

Из них 16 были уничтожены средствами ПВО, еще девять были подавлены РЭБ.

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Киевский режим ночью попытался атаковать Крым 25 беспилотниками самолетного типа, действия украинских боевиков были пресечены. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, 16 дронов уничтожили огнем средств противовоздушной обороны.

Кроме того, еще девять БПЛА подавили средства радиоэлектронной борьбы. Они рухнули в акватории Черного моря и мыса Тарханкут.

В МО РФ заявили, что в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет.