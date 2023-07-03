Хакерское подполье Украины: «Берегини» показали «Звезде» инструкции СТРАТКОМа США по созданию фейков

В материалах содержатся инструкции по проведению психологических, информационных операций, а также по подготовке и распространение материалов для публикации в эстонском медиахолдинге и американском электронном издании для ВС США.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Против России с первых дней проведения спецоперации была развернута мощнейшая информационная война. Немаловажную роль с украинской стороны в этом играет СТРАТКОМ - управление стратегических коммуникаций - организация, контролирующая на Украине всю повестку и координирующая все силовые и провластные структуры в части их информационной политики. Руководство СТРАТКОМ осуществляют не украинцы, но высокопоставленные сотрудники посольств США и Великобритании.

Основной принцип работы СТРАТКОМ - максимально воздействовать на Россию и ее союзников, оказывая информационное и психологическое давление на военно-политическое руководство, на военнослужащих и простых людей.

И СТРАТКОМ, и ЦИПсО - авторы бесконечных звонков на российские номера с требованием сообщить последние три цифры на банковской карточке и жалостливых СМС якобы от российских военнослужащих. Эти структуры устраивали кровавую бойню в Буче и Краматорске, готовили постановку с грязной бомбой, которую якобы мы должны были взорвать над территорией Украины.

В распоряжении телеканала «Звезда» оказалась одна из инструкций ЦИПсО по созданию и распространению фейков, добытая женщинами-хакерами украинского происхождения из группы «Берегини». Они с 2017 года занимаются разоблачением секретных подразделений украинских сил специальных операций и публикуют данные об их преступной деятельности.

«Когда в 2014 году на Украине произошел госпереворот, к власти пришли радикалы и бандиты. Военные начали проводить психологические операции, направленные на свой народ. Сначала Центры ИПсО, а потом сформировали подразделения стратегических коммуникаций. Они всегда остаются в тени и действуют чужими руками», - рассказала одна из участниц украинской хакерской группы «Берегини».

Уже несколько лет «Берегини» добывают уникальные документы, полностью разоблачающие как нынешние киевские власти, так и истинных бенефициаров превращения Украины в анти-Россию. Они раскрыли главную цель украинской структуры под названием СТРАТКОМ. Женщина-хакер рассказала «Звезде», зачем в украинских СМИ начали разгонять тему про якобы готовящийся теракт на Запорожской атомной электростанции.

«Судя по большим потерям ВСУ на южном направлении, будет активизация СтратКома для работы на украинскую аудиторию. Украинцев будут отвлекать от огромных потерь рассказами о героизме ВСУ и сказками о том, что скоро США передадут F-16. И раскрутят тему с аварией на ЗАЭС, которую по всем правилам СТРАТКОМ, организует конечно же Россия», - сообщила она.

Об этом говорит тот факт, что на подконтрольной Киеву части Запорожской области проводятся учения по эвакуации с атомной электростанции, мирным жителям раздали препараты йода. В пятницу подтверждение этой информации появилось в украинских СМИ, а в Киеве установили дополнительные устройства для измерения уровня радиации.

«Работают они без каких-либо человеческих принципов. Главное - достижение цели и чем грязнее у них руки, тем больше они получают результат. Как яркий пример - это вбросы видео с российскими военнопленными. Убийства, пытки или признания на видеокамеру в преступлениях - все это использует СТРАТКОМ для запугивания врага. Звонки родителям погибших, террор родственников военных», - рассказала участница «Берегиней».

У каждой провокации есть своя четко определенная целевая аудитория. В новой порции документов о готовящихся операциях, выложенных хакерской группой «Берегини», это наглядно видно. Названия операций говорят сами за себя: «Информационная операция "Паляниця"» - ориентирована на новые российские территории, цель - провоцировать недовольство населения в адрес российских властей, не допускать негатива в отношении боевиков ВСУ; «Информационная операция "Изоляция"» - ориентирована на внутреннего украинского пользователя, цель - снижение пророссийских настроений, опровержение информации об улучшении уровня жизни под флагом России; «Информационная операция "Остановитесь"» - ориентирована на российских военнослужащих и членов их семей, цель - увеличить влияние активной пропаганды на военнослужащих российской армии.

Подробнее о лозунгах, о способах распространения этой дезинформации, как можно ей противостоять и о том, почему сейчас особенно активизировалась деятельность этих украинских информструктур - в материале Екатерины Габель.