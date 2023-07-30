В стране и мире Музей военно-морской славы открылся в Кронштадте в День ВМФ Ян Брацкий Расположенная на двух этажах экспозиция погружает посетителей в историю становления и развития Военно-морского флота России. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: В Кронштадте торжественно открыли основную экспозицию Музея военно-морской славы на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». Мероприятие приурочили ко Дню ВМФ. «Я очень довольна, кажется, я сегодня буду плакать. Мы строили музей полтора года. Я вижу флаги, довольных людей, экспозицию, восторг тех, кто первый раз увидел К-3. Я сегодня самый счастливый человек на планете. Сегодня музей увидел мой отец. Я давно этого ждала, для меня это исторический момент. Огромное спасибо всем, кто принимал участие. Самое большое спасибо Владимиру Владимировичу. Без его внимания, идеи, желания сделать в Кронштадте историческую зону ничего бы не было», - сказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу. Музей военно-морской славы - многофункциональный интерактивный комплекс. Уникальный в своем роде, он сочетает лучшие традиции музейного дела и построен на принципах иммерсивности: посетители оказываются в центре событий, уточнила Шойгу. «Невозможно представить, что еще четыре года назад здесь были старые здания и пустырь, а сегодня мы наблюдаем большое общественное пространство, два парка, набережную. За полтора года был построен музей и конгресс-холл. По поручению президента реализуется масштабная программа по реконструкции всего Кронштадта», - отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Масштабная экспозиция занимает два этажа. На первом посетители музея узнают о становлении флота, начиная со времен Древней Руси. Второй этаж полностью посвящен периоду с 1950-х годов до первой половины XXI века. Цифровизация и интерактивность экспонатов - особый принцип музея. Для широкой публики свои двери он распахнет 1 августа. Первыми порог музея переступят волонтеры - участники акции «Встречаем легенду "К-3" вместе». Музей будет работать со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00. Экспертное мнение и аналитика