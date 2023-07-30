В стране и мире спецоперация Минобороны показало, как винтокрылый «Аллигатор» уничтожил украинскую БМП Целью Ка-52 стала боевая машина противника, которая вела огонь по позициям наших бойцов. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео, на котором показано уничтожение украинской бронированной техники на Южно-Донецком направлении. На кадрах видно, как экипаж Ка-52 разгромил вражескую БМП за счет точного удара управляемой ракетой. Как уточнили в военном ведомстве, целью «Аллигатора» стала боевая машина противника, которая вела огонь по позициям наших бойцов. По данным российского военного ведомства, всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 457 самолетов, 245 вертолетов, 5 358 дронов, 427 ЗРК, 11 029 танков и других боевых бронемашин, 1 140 РСЗО, 5 661 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11 971 единица военной автоспецтехники. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика