Под Брянском три человека пострадали от снарядов ВСУ, попавших в сельхозкомплекс

© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Три человека пострадали при обстреле ВСУ Климовского района Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что снаряды украинских боевиков попали в свиноводческий комплекс. В результате произошедшего пострадали две женщины и один мужчина. Медики уже оказывают раненым необходимую помощь.

Кроме того, после обстрела боевиков на предприятии начался пожар в некоторых помещения, после снарядов остались разрушения.

В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.