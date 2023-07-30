Под Брянском три человека пострадали от снарядов ВСУ, попавших в сельхозкомплекс
В производственных помещениях предприятия начался пожар.
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Три человека пострадали при обстреле ВСУ Климовского района Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.
Он уточнил, что снаряды украинских боевиков попали в свиноводческий комплекс. В результате произошедшего пострадали две женщины и один мужчина. Медики уже оказывают раненым необходимую помощь.
Кроме того, после обстрела боевиков на предприятии начался пожар в некоторых помещения, после снарядов остались разрушения.
В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.