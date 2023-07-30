Путину доложили об атаке украинских беспилотников на Московский регион

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Российскому президенту Владимиру Путину доложили об атаке беспилотниками на Московской регион. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрий Пескова.

Напомним, в воскресенье утром в Минобороны России сообщили о попытке киевского режима при помощи БПЛА совершить террористическую атаку по объектам в Москве. Она была пресечена.

Напомним, предыдущую попытку Украины атаковать объекты в Московской области пресекли в минувшую пятницу утром. Летательный аппарат уничтожили средствами противовоздушной обороны.

В результате произошедшего никто не пострадал. Обошлось без разрушений.