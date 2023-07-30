МО РФ показало, как «Аллигатор» уничтожил БМП врага на Запорожском направлении
Кадры объективного контроля зафиксировали, как после точного попадания обломки машины взлетают на воздух.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Экипаж ударно-разведывательного вертолета Ка-52 «Аллигатор» уничтожил управляемой ракетой БМП вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Соответствующее видео распространило Минобороны России.
На записи показано, как вертолет пускает ракету по технике противника. На месте попадания происходит взрыв и машина разлетается на части.
Ранее оборонное ведомство уже показывало кадры поражения опорного пункта противника на Запорожском направлении.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.