МО РФ: в районе Могилевки уничтожен центр ремонта беспилотников ВСУ

В районе населенного пункта Могилевка Днепропетровской области располагался центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

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Российские военные уничтожили центр ремонта украинских беспилотников в Днепропетровской области, сообщает Минобороны России.

«В районе населенного пункта Могилевка Днепропетровской области уничтожены: центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ», - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе населенного пункта Ямполь Донецкой народной республики поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны.

Также отличилась истребительная авиация ВКС России. Так, в районе Воздвиженки в ДНР наши военные сбили в воздухе украинский вертолет Ми-8.

В сегодняшней сводке российского оборонного ведомства говорится и об обстановке на Купянском направлении.