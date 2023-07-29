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В Херсонесе состоялась премьера фильма о древнем городе

Виктория Косогляденко
09:00 29.07.2023
Это первый фильм о древнем городе, где многовековая история перекликается с 3D-реконструкцией, анимацией и актерской игры.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Всероссийская премьера фильма «Родина моей Родины» о Херсонесе Таврическом сразу в нескольких форматах состоялась накануне в День Крещения Руси. Мероприятие прошло при поддержке Патриаршего совета по культуре. Фильм транслироваться на площадке обновленного музея-заповедника «Херсонес Таврический», почти по всем севастопольским и крымским телеканалам и в исторических парках «Россия - Моя история». В тот же день состоялась цифровая премьера фильма в официальном сообществе фонда «Моя история». Предполагается, что фильм увидели свыше пяти миллионов человек. «Родина моей Родины» - первый фильм о древнем городе, где многовековая история перекликается с 3D-реконструкцией быта и архитектуры, анимацией и актерской игрой. Экспертами выступили российские ученые мирового уровня. Фильм повествует о трагедии и возрождении обители минувших веков.

Кинолента, про которую еще до премьеры стали говорить, что это новый шаг в документально-историческом кино. Что делает его таким - понятно с первого кадра. В сценарии многовековая история соединяется с трехмерной реконструкцией древней архитектуры и быта, работой талантливых актеров и ученных мирового уровня. История о том, как молодой князь изменил жизнь целого народа. Крестился сам, крестил свое войско, а затем и всю Великую Русь.

«Выбор князя был не случайным. Это решение надолго определило судьбу нашей страны. Фактически, из разрозненных племен кривичей, славян, полян мы стали единым народом и после крещения князем Владимиром в Херсонесе получили заряд на долгие века», - объяснил директор фонда «Моя история» Иван Есин.

А еще в этом фильме актеры используют не реквизит и муляжи, как бывает в кинематографе. Здесь почти в каждой сцене - настоящие экспонаты. Реальные археологические находки, ценные вещи, которые найдены прямо тут, на раскопках древнего города Херсонеса Таврического. Сейчас все они в фондах музея-заповедника. Первыми увидеть фильм на большом экране смогли участники артековской смены, приглашенные на премьеру.

«Я люблю документальные фильмы, больше чем художественные. Для меня это, как мед для ушей и для души. Я узнаю что то новое и в целом, такие научные вещи мне импонируют», - признался один из юных зрителей.

В День Крещения Руси картину о том, как рождалось русское православие посмотрела многомиллионная аудитория. Всероссийская премьера прошла на обновленной площадке музея-заповедника Херсонес. А еще на электронных платформах в Интернете. Суммарная аудитория составила более пяти миллионов зрителей.

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В Херсонесе состоялась премьера фильма о древнем городе
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