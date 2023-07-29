Пропавший на перевале Дятлова 18-летний парень найден живым

Изначально в ориентировке было указано, что пропавшему на перевале может потребоваться помощь медиков.

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Молодого человека, пропавшего несколько дней назад на перевале Дятлова, удалось найти волонтерам поискового отряда «Прорыв», передает «360».

«Найден, жив! Сработала ориентировка!», — говорится в сообщении отряда, опубликованном в соцсетях.

Волонтеры выразили благодарность всем, кто принимал участие в поисковой операции. Изначально в ориентировке отмечалось, что пропавшему на перевале может потребоваться помощь медиков.

Кроме того, поисковый отряд призывал активно распространять данные о 18 -летнем парне, что и помогло его в итоге найти. Как утверждается, молодого человека встретили случайные люди возле дороги в палатке, после чего он был доставлен на ближайшую станцию, там ему дали еды.