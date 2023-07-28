Отразившие атаки ВСУ в Запорожье военнослужащие получили госнаграды

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Ордена Мужества, медали «За отвагу», «Жукова», «Суворова» и медали «За храбрость» вручены офицерам и солдатам за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач по удержанию позиций в ходе наступления украинских националистов на позиции российских войск.

Заместитель главы военного ведомства поблагодарил военнослужащих за личный вклад, мужество и стойкость при выполнении боевых задач, а также за высокий профессионализм в ходе ведения боевых действий.

«Действительно вы их заслужили. Вы продемонстрировали верность воинской присяге, верность воинскому долгу, вы надежда и опора страны. На вас ровняются все. Мы гордимся вами и уверены, что с вами вместе мы одолеем противника», - отметил заместитель главы военного ведомства генерал-полковник Виктор Горемыкин.

В районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области ВСУ силами 47-й механизированной бригады, усиленной танками иностранного производства, атаковали позиции 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии Южного военного округа и 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Личный состав, проявив выдержку, упорство и мужество, успешно отразил все атаки превосходящих сил противника.

Уничтожены до 180 украинских военнослужащих, пять танков, в том числе три немецких «Leopard» и два французских колесных танка «AMX», 17 боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10». Благодаря мужеству и умелым действиям российских военнослужащих в очередной раз были сорваны планы украинского командования по прорыву обороны на Запорожском направлении.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.