Лимит на легионеров для футболистов из стран БРИКС могут смягчить
Если Минспорт РФ согласится на изменения, то игроки из стран БРИКС не будут считаться легионерами.
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Лимит на легионеров для футболистов из стран БРИКС может быть смягчен. Об этом на полях саммита Россия - Африка заявил Генсекретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.
«Лимит определяется Минспортом, не РФС. Если такой договор будет подписан, то да, легионеры из таких стран могут не считаться легионерами в России», - приводит RT слова Митрофанова.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил об обязательном наличии лимита на иностранных игроков в российском футболе. По мнению чиновника, в противном случае в клубах РПЛ будут играть одни иностранцы и не из кого будет формировать сборную.