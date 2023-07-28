Патриарх Кирилл возглавил крестный ход по случаю Дня крещения Руси

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим по случаю Дня крещения Руси. Перед проповедью патриарх отслужил литургию в Успенском соборе Московского Кремля, а после возглавил крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади. Там же установили ковчег с мощами крестителя Руси для поклонения.

«Дорогие братья и сестры. Сердечно всех вас поздравляю с праздником. Только что мы вознесли соборную молитву Святому равноапостольному Великому князю Владимиру, Святому крестителю Руси <...> Это деяние изменило не только жизнь его близких, но и всего народа нашего. Это ввело Русь в семью христианских народов», - сказал патриарх.

Двадцать восьмого июля Русская православная церковь отмечает день памяти князя Владимира. Как памятная государственная дата День крещения Руси отмечается с 2010 года.