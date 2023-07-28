Сотрудник посольства Гвинеи отказался возвращаться домой без футболки с Путиным

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Сотрудник посольства Гвинеи в РФ Лама Жак Севоба на полях саммита Россия − Африка рассказал корреспонденту «Звезды», что именно побудило его купить футболку с принтом, выполненном из фото президента РФ Владимира Путина.

По его словам, футболка существует в единственном экземпляре и найти такую же невозможно. Чтобы заполучить вещь, мужчине пришлось преодолеть через ряд трудностей.

«Я видел во сне Путина два дня...Я страдал, чтобы купить ее (футболку - Прим. ред.)», - сказал мужчина.

Севоба объяснил, что в момент, когда он увидел эту футболку в магазине, у него не было достаточной суммы. Тогда он обратился к своей дочери, чтобы она перевела ему на карту деньги, однако девушка не брала трубку - она работает врачом и была занята.

«Я сидел 2-3 часа, чтобы мне отправили денег. Я был нервный...Случайно она (дочь - Прим. ред.) взяла трубку и спросила, что случилось. Я сказал: “Мне срочно нужны деньги...Я увидел рубашку здесь, если я не куплю, я не приду домой”», - рассказал мужчина.

Саммит Россия—Африка с участием лидеров стран континента и президента России Владимира Путина проходится 27-28 июля в Санкт-Петербурге.