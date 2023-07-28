В Новороссийске горят склады на площади 1000 «квадратов»

© Видео: chpnvrsk, mchs_kuban, Telegram © Фото: chpnvrsk, Telegram

Мощный пожар произошел в Новороссийске, горят склады рядом с кровельным центром. Кадры ЧП публикуют очевидцы в социальных сетях.

По данным МЧС, к настоящему моменту площадь возгорания составляет 1000 «квадратов», пожар уже локализовали. Видео тушения огня в своем Telegram-канале опубликовали региональные экстренные службы.

Сейчас в борьбе с пожаром принимают участие 56 человек, также было привлечено 19 единиц техники.

Данных о погибших и пострадавших на месте возгорания не поступало.