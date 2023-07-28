В Новороссийске горят склады на площади 1000 «квадратов»
К настоящему моменту возгорание локализовано.
© Видео: chpnvrsk, mchs_kuban, Telegram © Фото: chpnvrsk, Telegram
Мощный пожар произошел в Новороссийске, горят склады рядом с кровельным центром. Кадры ЧП публикуют очевидцы в социальных сетях.
По данным МЧС, к настоящему моменту площадь возгорания составляет 1000 «квадратов», пожар уже локализовали. Видео тушения огня в своем Telegram-канале опубликовали региональные экстренные службы.
Сейчас в борьбе с пожаром принимают участие 56 человек, также было привлечено 19 единиц техники.
Данных о погибших и пострадавших на месте возгорания не поступало.