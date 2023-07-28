МО РФ: отряды «Шторм» продвинулись на 3 километра в глубину обороны врага в ЛНР

Также штурмовые отряды 15-й мотострелковой бригады продвинулись в глубину обороны неприятеля на 1,5 километра.

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Минобороны России сообщает о продвижении штурмовых отрядов вглубь обороны противника на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Сергеевка Луганской народной республики штурмовые отряды 15-й мотострелковой бригады 2-й армии продолжали развитие успеха на Сватовском направлении и захватили ряд опорных пунктов ВСУ. Продвижение в глубину обороны противника составило 1,5 километра», - заметил Конашенков.

Также, по его словам, северо-западнее Житловки в ЛНР произошло продвижение в глубину обороны противника на три километра. Это произошло благодаря атаке отрядов «Шторм» 252-го и 752-го мотострелковых полков 20-й армии.

При этом на Краснолиманском направлении за сутки были отражены четыре атаки противника. Всего же неприятель потерял на этом направлении до 90 боевиков, две боевые машины пехоты, три другие бронированные машин, три автомобиля, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.