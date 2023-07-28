В Москве поймали мужчину, который нашел 1 млн рублей и потратил часть денег

Правоохранители изъяли у него более 600 тысяч рублей, которые вернут потерявшему их мужчине.

© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ

В Москве мужчина нашел на дороге сверток с миллионом рублей и решил оставить его себе. Теперь против него возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в МВД.

Деньги оказались на дороге случайным образом. Житель столицы положил на крышу своего авто деньги, завернутые в бумагу. Он отвлекся на телефонный разговор, забыл о купюрах и, сев в машину, уехал с парковки. В этот момент деньги упали на дорогу.

Позже проходивший мимо этого места уроженец ближнего зарубежья обнаружил сверток и решив, что ему улыбнулась удача, оставил их себе. Часть денег - 400 тыс. рублей - он даже успел потратить.

Правоохранители задержали его в общежитии. У него изъяли более 600 тысяч рублей, которые вернут потерявшему их мужчине.