Россия списала африканским странам долги на $23 миллиарда
Владимир Путин отметил, что Москва выделит еще около 90 миллионов долларов.
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Россия списала африканским странам долгов суммарно на 23 миллиарда долларов. Для развития Москва выделит еще около 90 миллионов, заявил Владимир Путин во время выступления на форуме Африка-Россия.
«Россия участвует в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки», - отметил глава государства.
Напомним, на прошлом форуме Россия-Африка в 2019 году Владимир Путин говорил, что РФ списала задолженность на сумму свыше 20 миллиардов долларов.
Президент отмечал, что с рядом правительств запущены совместные проекты и программы. Именно на их финансирование направили долговые средства.