На Сватовском и Краснолиманском направлениях восемь боевиков сдались в плен

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За сутки на Сватовском и Краснолиманском направлениях российские военные отразили девять атак украинских боевиков. Удалось уничтожить более 150 националистов. Еще 8 сдались в плен. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Кроме того, уничтожили 2 БМП, 3 миномета, 4 бронированные машины, 5 пикапов и гаубицы Д-30. Также экипажи Су-34 ударили по пункту управления, командно-наблюдательному пункту и двум складам с боеприпасами противника.

Напомним, накануне в Минобороны России рассказали, как на Купянском направлении экипаж Су-34 поразил позиции подразделений украинской 14-й отдельной механизированной бригады.

Два авиационных удара были нанесены по сосредоточению живой силы и огневых средств. Они находились в районе населенных пунктов Кучеровка и Павловка.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.