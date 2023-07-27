Точка невозврата: в России вспоминают детей, погибших в Донбассе от рук ВСУ

За годы украинской агрессии в Донбассе погибли около 300 детей, еще несколько сотен получили тяжелые ранения.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В России помнят детей Донбасса - жертв украинских атак. За девять лет, а первый обстрел Горловки был летом 2014-го, около 300 детей погибли, сотни получили тяжелейшие ранения. Дети Донбасса ходят в школу под обстрелами, не боятся громких звуков разрывающихся снарядов. Все это стало неотъемлемой частью их жизни. Двадцать седьмое июля 2014-го года - точка невозврата в отношениях Украины и только что отделившейся от нее Донецкой народной республики. Наплевав на все международные нормы, киевский режим кассетными боеприпасами ударил из «Градов» по населенным пунктам. Первыми под массированный удар крупнокалиберных снарядов попали жители Горловки.

За два часа украинская армия выпустила более сотни боеприпасов по многоэтажкам, частному сектору, больнице и родильному дому. В городе, где не было ни военных объектов, ни ополченцев. В обед между автобусной остановкой и стихийным рынком в центре Горловки раздался еще один мощный взрыв. Рухнувший на оживленную улицу снаряд забирал жизни 22-х прохожих, четверо из которых - дети. Денис Бондаренко в тот момент пытался спрятать от обстрелов жену Таню и восьмимесячную дочь Лизу, но не успел. Снаряд разорвался в десяти метрах от них.

«Мы только забежали, она и упала. Потом в руку попало, шею отнимает. Сказали, раненый ребенок, ее на операционный стол. Зашили рваную рану на лице и переносицу», - вспомнил пострадавший Денис Бондаренко.

Взрыв разделил жизнь семьи Бондаренко на до и после. Отец Лизы теперь с инвалидностью, а мамы у девочки больше нет.

«Я сказала бы ей всего три слова: "Мама, я тебя люблю"», - призналась девочка.

У жителей Горловки 27 июля 2014-го года на всю жизнь отпечаталось в памяти. Наталье Семеновне 88 лет. Несмотря на почтенный возраст, она в мельчайших подробностях помнит трагедию девятилетней давности. Ведь все произошло под окнами ее дома - в сквере на улице Рудакова, откуда пенсионерка возвращалась домой с соседкой Людмилой.

«Вдруг. Вы понимаете, как будто что-то разрывается. Шумит, гремит. Я говорю: "Люда, бегом в подъезд". Подъезд был открыт. Там пять шагов. В тамбур я залетела, Люды нет. И уже посыпались стекла», - рассказала Наталья Косинова.

Среди изувеченных от бомбардировки тел медики обнаружили девушку, прижавшую к груди десятимесячную дочь. В прессе ее назвали «Горловской Мадонной», а фотографии погибшей Кристины Жук и ее ребенка облетели весь мир. Молодая мама стала символом чудовищной украинской агрессии. Многодетная мать Анна Тув в день потеряла половину семьи. Во время празднования дня рождения сына по их дому ВСУ нанесли удар. Своим телом Анну закрыл муж. Под завалами оказалась и ее 11-летняя дочь Катя.

«Я тогда увидела половину туловища Кати. Нижняя часть до поясницы оторвана. Верхней части не было. Рядом лежал Юра. С оторванными руками, ногами. Лицом вниз», - рассказала Анна Тув.

Горловская трагедия стала лишь эпизодом в жутком сценарии расправы ВСУ над простыми жителями ДНР. Спустя всего две недели, 13-го августа того же года, на берег реки Крынки вблизи города Зугрэс обрушился «Смерч». Отдыхающим семьям на пляже было негде спрятаться.

«Начинает кипеть вода. Сначала осколки пошли ближе к трассе, ближе к плотине. Ты бежишь с единственной мыслью - каким же ты увидишь своего ребенка. Что ты увидишь», - призналась местная жительница Мирослава.

Осколки кассетных боеприпасов ударной волной разбросало на сотни метров. На берегу Крынки погибли 13 человек, в том числе двое детей. Еще четыре человека в тот день убило под обстрелами в городе, один взрослый и ребенок скончались позже в больнице. Всего ранения получили 40 человек. Отчаяние и ненависть по отношению к украинскому режиму переполнили тогда даже самых сдержанных и крепких донецких мужчин.

В 2017 году имена детей, погибших под обстрелами украинской армии, увековечили в Донецке, на Алее Ангелов. 126 мальчишек и девчонок от 2 до 18 лет. Ежедневно к монументу люди несут плюшевые игрушки, цветы и конфеты. С лета 2014 года кардинально изменилась работа у донецких медиков. Навыки военно-полевой хирургии им приходится изучать, не отходя от операционного стола. Из-за непрекращающихся обстрелов, пострадавшие от минно-взрывных, осколочных и огнестрельных ранений поступают регулярно.

«Как только к нам начали поступать первые пострадавшие, первые раненые в результате боевых действий, сразу стало понятно, что совершенно другой ранящий снаряд. То есть, это высокоэнергетические повреждения», - объяснил директор Донецкого республиканского травматологического центр Андрей Боряк.

С началом спецоперации массированные удары со стороны ВСУ по Донецку резко увеличились. Если раньше украинская артиллерия дотягивалась лишь до окраин города, то поставки современного натовского вооружения полностью развязали ей руки.

Украинская ракета «Точка-У» упала около здания банка, унеся с собой жизни 22-х человек. Еще 30 получили тяжелейшие ранения. О чудовищной трагедии сегодня напоминает мемориальная траурная доска. В эпицентре взрыва в тот день оказался Кирилл Никитаев. За несколько секунд до падения ракеты мальчик стоял у дверей. Ждал, когда бабушка вернется из банка. В момент прилета взрывной волной его буквально затащило в помещение. Металлический осколок кассетного снаряда попал ему в ногу и прошел насквозь без серьезных последствий.

С лета 2014-го и до сих пор жители ДНР существуют уже в другой реальности. На работу люди добираются под постоянный свист ракет и грохот прилетов. Окна в собственной квартире для безопасности они занавешивают фанерой или заслоняют мешками с песком, а донецкие дети за эти годы лишились привычного дворового детства.

«Они очень рано повзрослели. Потому что, я считаю, что ненормально, когда в пятилетнем возрасте ребенок понимает, что ракета летит от нас или к нам. Какого калибра ракета, что это было. Это было ПВО или крупнокалиберное орудие, или это был обстрел миномета. У нас, наверное, дети в этом разбираются лучше, чем любые военные», - предположила уполномоченная по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова.

За годы украинской агрессии на Донбассе погибли сотни детей, еще несколько сотен получили тяжелые ранения.

«Самой маленькой жертве украинской агрессии исполнилось только 27 дней. Дети умирают от артиллерийских обстрелов, от снайперского огня, подрываются на минах, которые устанавливаются киевскими военными и были установлены в 2014-2015 годах», - напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне Дня памяти жертв войны на Донбассе Мария Захарова напомнила об этом международному сообществу, которое до сих пор закрывает глаза на циничные и целенаправленные удары украинской армии по детским садам, школам и спортивным площадкам.