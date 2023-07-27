«НЛО находился от нас на расстоянии полумили»: о чем рассказали на первых в США публичных слушаниях об инопланетянах

В США прошли публичные слушания по теме НЛО, в которых о встречах с кораблями пришельцев говорили бывшие американские военные.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Patrick Pleul, ZB, GlobalLookPress

В Соединенных Штатах прошли первые в истории США публичные слушания по теме НЛО. Что говорит о том, что истина где-то рядом. И десятки людей, отстоявших огромную очередь, чтобы попасть на подобное собрание, явно не собирались упускать свой шанс. Ведь если раньше о возможном контакте с внеземными цивилизациями заявляли в основном городские сумасшедшие, то здесь сразу несколько пусть и бывших, но военных, которые к тому же выступали под присягой. А значит за свои слова несли уголовную ответственность.

По сообщению майора ВВС США в отставке Дэвида Граша, он оказался очевидцем крушения НЛО, ему даже удалось обнаружить останки тех существ, которые ими управляли, так как в части обломков НЛО сохранился биологический материал. По его словам, этот материал принадлежал не человеку.

«Нет, это не был человек. Так считали как люди, непосредственно вовлеченные в эту программу, с которыми мне удалось пообщаться, так и те, кто до сих пор является ее участниками», - сказал Граш.

Это, как считается, один из самых известных примеров появления НЛО. В 2004-м Дэвид Фрейвор управлял истребителем F-18, когда с крейсера американских ВМС Принстон запросили помощь. Неизвестный летательный аппарат на протяжении двух недель кружил над ним в Тихом океане.

Попытки перехватить загадочный объект, по форме напоминающее летчикам Тик-Так, ни к чему не привели. Едва экипаж F-18 попытался с ним сблизиться, НЛО скрылось с невиданной до того скоростью. Потом вновь догнало американских летчиков и затем окончательно растворилось в неизвестности. Вот что заявил летчик в отставке Фрейвор в эфире C-SPAN.

«НЛО находился от нас на расстоянии полумили. Он был белого цвета обтекаемой формы. Иллюминаторов не было. Хотя если посмотреть на видео, которое мы сняли, то видно, как снизу есть два выступа. Больше ничего, никаких стыков в конструкции», - прокомментировал Фрейвор.

Летчики доложили командованию, но никакого расследования, по их словам, так и не было проведено. Случаи появления НЛО фиксируют и пилоты гражданской авиации. Но как выяснилось, в ходе слушаний о большинстве таких случаев просто не сообщают. Из-за страха поставить под угрозу нацбезопасность. Ну или незапланированной проверки у психиатра. К примеру, лейтенант ВМФ США в отставке Райан Грейвз оценил количество зарегистрированных случаев сообщений об НЛО в 5%.

Сам же Райан Грейвз, он же бывший пилот F-18, наблюдал появление НЛО над Вирджинией в 2014-м. С его слов, это был темно-серый или черный объект внутри прозрачной сферы.

Дэвид Граш, бывший высокопоставленный сотрудник разведки, заявил, что у правительства США есть даже полностью или частично сохранившиеся корабли - предположительно внеземной цивилизации.

А впервые, также по словам Граша, НЛО еще в 30-х годах обнаружил…Ватикан. Но Муссолини запретил говорить об этом, пока Папа Пий XII - незадолго до окончания Второй Мировой - не рассказал это в Штатах.

«Когда я находился при исполнении служебных обязанностей, меня проинформировало о том, что на протяжении десятилетий существовала программа по поиску и моделированию разбившихся НЛО. Когда я запросил досье по этой теме, мне было отказано», - сказал майор ВВС США в отставке Дэвид Граш.

Что это - плод больной фантазии или происки иностранных спецслужб? Перед тем как сбить отклонившийся от курса китайский метеозонд в феврале этого года, военные также не сразу смогли определить с чем имеют дело. В итоге опровергать версию внеземного происхождения пришлось лично пресс-секретарю Белого дома. Вот и сегодня журнал Time выложил опровержение Пентагона.

На данный момент Управление по изучению аномалий во всех областях (AARO) не обнаружило никакой поддающейся проверке информации, подтверждающей утверждения о том, что какие-либо программы, связанные с хранением или попыткой воссоздать материалы инопланетного происхождения, существовали в прошлом или есть сейчас.

Значит ли это, что американцы ушли не солоно хлебавши из Белого дома? Или что заявление поставило точку в не утихающих до сих пор дискуссиях? Конечно же, нет. Ведь пока люди в черном сами выступают с разоблачающими заявлениями, всегда найдется тот, кто им и поверит.