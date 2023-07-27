Путин оценил поддержку СВО со стороны КНДР
Владимир Путин также поздравил северокорейский народ с 70-летием победы в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.
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Президент России Владимир Путин высказался о двусторонних отношениях Северной Кореи и России. Российский лидер подчеркнул общую заинтересованность и решимость двух стран в вопросе противостояния политике стран Запада.
Отдельно Путин отметил поддержку со стороны КНДР спецоперации России на Украине.
Напомним, во вторник 25 июля в КНДР прибыла российская военная делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Данный визит поспособствует дальнейшему развитию двусторонних отношений России и КНДР.