В стране и мире Путин оценил поддержку СВО со стороны КНДР Елизавета Кондрикова Владимир Путин также поздравил северокорейский народ с 70-летием победы в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов. © Фото: Alexander Kazakov, Kremlin Pool, GlobalLookPress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин высказался о двусторонних отношениях Северной Кореи и России. Российский лидер подчеркнул общую заинтересованность и решимость двух стран в вопросе противостояния политике стран Запада. Отдельно Путин отметил поддержку со стороны КНДР спецоперации России на Украине. Напомним, во вторник 25 июля в КНДР прибыла российская военная делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Данный визит поспособствует дальнейшему развитию двусторонних отношений России и КНДР. Экспертное мнение и аналитика