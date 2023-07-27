В стране и мире спецоперация Путин заявил, что враг на Запорожском направлении активизировался, но был отброшен Глава государства рассказал, что 26 июля шли серьезные бои в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Противник активизировался на Запорожском направлении, но его действия не увенчались успехом, заявил президент РФ Владимир Путин на полях саммита Россия - Африка. «Боевые действия активизированы. Существенным образом. Основные боестолкновения проходили на направлении, как говорят на Западе, основного, главного удара на Запорожском направлении», — сказал глава государства. Основные боевые действия проходили в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа. По словам Путина, попытки неприятельского контрнаступления были отбиты, противник отошел. Потери украинской стороны в личном составе на Запорожском направлении превысили 200 человек. Также противник недосчитался 60% своей техники. Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ западного производства барражирующими боеприпасами на Запорожском направлении. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика