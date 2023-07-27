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Путин заявил, что враг на Запорожском направлении активизировался, но был отброшен

16:31 27.07.2023
Глава государства рассказал, что 26 июля шли серьезные бои в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Противник активизировался на Запорожском направлении, но его действия не увенчались успехом, заявил президент РФ Владимир Путин на полях саммита Россия - Африка.

«Боевые действия активизированы. Существенным образом. Основные боестолкновения проходили на направлении, как говорят на Западе, основного, главного удара на Запорожском направлении», — сказал глава государства.

Основные боевые действия проходили в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа.

По словам Путина, попытки неприятельского контрнаступления были отбиты, противник отошел. Потери украинской стороны в личном составе на Запорожском направлении превысили 200 человек. Также противник недосчитался 60% своей техники.

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ западного производства барражирующими боеприпасами на Запорожском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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