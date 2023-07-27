Путин заявил, что враг на Запорожском направлении активизировался, но был отброшен
Противник активизировался на Запорожском направлении, но его действия не увенчались успехом, заявил президент РФ Владимир Путин на полях саммита Россия - Африка.
«Боевые действия активизированы. Существенным образом. Основные боестолкновения проходили на направлении, как говорят на Западе, основного, главного удара на Запорожском направлении», — сказал глава государства.
Основные боевые действия проходили в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа.
По словам Путина, попытки неприятельского контрнаступления были отбиты, противник отошел. Потери украинской стороны в личном составе на Запорожском направлении превысили 200 человек. Также противник недосчитался 60% своей техники.
Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ западного производства барражирующими боеприпасами на Запорожском направлении.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.