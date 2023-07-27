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Барражирующий боеприпас поразил танк ВСУ на Запорожском направлении

15:00 27.07.2023
Операторами БПЛА было вскрыто выдвижение бронетехники ВСУ под прикрытием лесополосы для атаки в составе бронегруппы российских позиций.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские военные поразили танк ВСУ на Запорожском направлении ударами барражирующих боеприпасов. Кадры поражения вражеской бронетехники публикует Минобороны России.

Передвижение украинской бронетехники вскрыли операторы российских БПЛА. Противник пытался атаковать наши позиции, но успеха не имел.

Также Минобороны показало кадры уничтожения украинской боевой машины пехоты, которая с десантом на броне попала под удар российского барражирующего боеприпаса.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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