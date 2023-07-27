В Москве суд приговорил молдавского банкира Платона к 20 годам колонии

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Тверской районный суд Москвы заочно приговорил молдавского бизнесмена Вячеслава Платона к 20 годам лишения свободы. Его признали виновным по уголовному делу о выводе из России свыше 126 миллиардов рублей с помощью подложных документов. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

В суде было установлено, что Вячеслав Платон вместе с Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным создал преступное сообщество. Они вывели иностранную валюту со счетов российских кредитных организаций, руководители которых входили в преступное сообщество.

При этом кредитным организациям с полномочиями агента валютного контроля представили документы с недостоверными сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

Сейчас Вячеслав Платон находится в международном розыске. Его имущество конфисковано в пользу государства.

Напомним, четыре года назад Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. Его обвиняют в 28 эпизодах контрабанды, а также сбыте крупной партии наркотиков.

Кроме того, мужчину подозревают в организации преступной группировки, переправляющей наркотические вещества из Северной Африки в СНГ. Плахотнюк мог влиять на органы власти Молдавии, будучи в сговоре с ОПГ.