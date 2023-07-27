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Мишустину в Норильке показали кабинет Новака, в котором он работал главбухом

Анна Назайкина
12:33 27.07.2023
Глава кабмина передал вице-премьеру привет, он также отметил, что бывшие коллеги его тепло вспоминают.
© Видео: Правительство РФ © Фото: Правительство РФ
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в Норильске побывал на Надеждинском металлургическом заводе им.Колесникова, где ему показали кабинет вице-премьера Александра Новака, который работал на предприятии главным бухгалтером.

Мишустин объяснил, что сам попросил сотрудников завода показать ему кабинет Новака, где он трудился в течение девяти лет. В настоящий момент там находится рабочее место начальника отдела по учету и отчетности.

Директор предприятия обратил внимание на то, что с момента, как Новак покинул завод, практически все в кабинете осталось на прежнем месте.

«Пользуясь случаем, Александру Валентиновичу привет. И в том числе от коллег, которые здесь тепло его вспоминают», - сказал глава кабмина.

Кроме того, в ходе своей рабочей поездки премьер-министр встретился с врио губернатора Красноярского края Михаилом Котюковым. Мишустин отметил положительные изменения в Норильске.

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