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У посольства США в Москве прошла акция памяти детей-жертв агрессии Украины

Сергей Лебедев
10:49 27.07.2023
Участники мероприятия возложили цветы к стенду «Ангелы Донбасса».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Сегодня возле посольства США в Москве на площади Донецкой Народной Республики состоялась акция памяти детей-жертв военной агрессии Украины. Ее участники возложили цветы к стенду «Ангелы Донбасса», на котором написаны имена погибших от обстрелов боевиков детей.

Напомним, сегодня в России проходят траурные мероприятия ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе. Траурная дата была установлена указом главы ДНР Денисом Пушилиным в 2022 году в память о почти 300 детях, погибших с 2014 года от обстрелов националистов.

Именно 27 июля ровно девять лет назад украинские военные ударили из артиллерии по Горловке. В ходе первых обстрелов мирного города погибла 23-летняя Кристина Жук с десятимесячной дочкой Кирой.

В этот день, названный позже «Донецким кровавым воскресеньем», погибли четверо детей. Обстрелы Горловки продолжались трое суток. За эти дни жертвами агрессии Киева стали 27 человек.

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