Скрипку Страдивари пытались вывезти с Украины в Молдавию
Музыкальный инструмент 1730 года производства находился в футляре и был спрятан между сидениями.
© Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба, Telegram
Украинские пограничники пресекли попытку вывоза из страны скрипки работы знаменитого итальянского мастера Антонио Страдивари. Инцидент произошел на украино-молдавской границе.
«Музыкальный инструмент 1730 года производства нашли во время погранично-таможенного контроля в салоне рейсового автобуса в пункте пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" в Одесской области», - говорится в Telegram-канале Госпогранслужбы Украины.
Скрипка находилась в футляре и была спрятана между сидениями. Инструмент передали экспертам для дальнейшего изучения.
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