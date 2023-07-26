В стране и мире Скрипку Страдивари пытались вывезти с Украины в Молдавию Ян Брацкий Музыкальный инструмент 1730 года производства находился в футляре и был спрятан между сидениями. © Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба, Telegram Читайте нас на: Украинские пограничники пресекли попытку вывоза из страны скрипки работы знаменитого итальянского мастера Антонио Страдивари. Инцидент произошел на украино-молдавской границе. «Музыкальный инструмент 1730 года производства нашли во время погранично-таможенного контроля в салоне рейсового автобуса в пункте пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" в Одесской области», - говорится в Telegram-канале Госпогранслужбы Украины. Скрипка находилась в футляре и была спрятана между сидениями. Инструмент передали экспертам для дальнейшего изучения. © ДПСУ | Держприкордонслужба, Telegram Ранее ученым удалось раскрыть секрет уникального звучания скрипок Антонио Страдивари. По мнению исследователя Джозефа Нагивари, секрет звучания в специальной пропитке дерева для защиты от насекомых. В его состав входили квасцы, бур, медь, цинк и известковая вода. По мнению ученых, подобный «коктейль» влияет на акустические свойства инструмента. Экспертное мнение и аналитика