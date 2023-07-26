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Скрипку Страдивари пытались вывезти с Украины в Молдавию

Ян Брацкий
16:47 26.07.2023
Музыкальный инструмент 1730 года производства находился в футляре и был спрятан между сидениями.
Скрипку Страдивари пытались вывезти с Украины в Молдавию
© Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба, Telegram
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Украинские пограничники пресекли попытку вывоза из страны скрипки работы знаменитого итальянского мастера Антонио Страдивари. Инцидент произошел на украино-молдавской границе.

«Музыкальный инструмент 1730 года производства нашли во время погранично-таможенного контроля в салоне рейсового автобуса в пункте пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" в Одесской области», - говорится в Telegram-канале Госпогранслужбы Украины.

Скрипка находилась в футляре и была спрятана между сидениями. Инструмент передали экспертам для дальнейшего изучения.

© ДПСУ | Держприкордонслужба, Telegram

Ранее ученым удалось раскрыть секрет уникального звучания скрипок Антонио Страдивари. По мнению исследователя Джозефа Нагивари, секрет звучания в специальной пропитке дерева для защиты от насекомых. В его состав входили квасцы, бур, медь, цинк и известковая вода. По мнению ученых, подобный «коктейль» влияет на акустические свойства инструмента.

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