Киев постоянно пытается модернизировать дроны, в том числе путем введения технологий искусственного интеллекта в их работу.

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По оценкам Киева, вооруженные силы Украины в ходе боев каждый месяц лишаются от одной до десяти тысяч БПЛА. Об этом заявил украинский министр цифровой трансформации и вице-премьер Михаил Федоров, пишет The Washington Post (WP).

По его словам, Киев совершенствует беспилотники, работы по модернизации ведутся, специалисты пытаются внедрять технологии искусственного интеллекта в работу БПЛА. Однако, как утверждает украинский политик, такой подход представляет угрозу для будущего.

Между тем, в Минобороны России сегодня сообщили, что враг пытался атаковать на Ореховском направлении, но потерял 22 танка, 10 БМП. и более сотни человек.