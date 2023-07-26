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Во Внуково у прилетевшего из ОАЭ пассажира в нижнем белье нашли бриллианты

Анна Назайкина
14:39 26.07.2023
Гражданин Узбекистана сделал в нижнем белье тайник, уточнили в Федеральной таможенной службе.
Во Внуково у прилетевшего из ОАЭ пассажира в нижнем белье нашли бриллианты
© Фото: ФТС
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Бриллианты нашли в нижнем белье у прилетевшего из ОАЭ мужчины таможенники во Внуково. Об этом сообщили в ФТС. Драгоценности он поместил в три пакета, а затем обмотал их скотчем.

Как уточнили в ведомстве, 39-летний гражданин Узбекистана был остановлен сотрудниками в «зеленом» коридоре. Когда инспекторы начали сканировать его багаж, оказалось, что у мужчины при себе были 13 коробок с техникой, а также 40 сертификатов на драгоценности, однако самих камней в багаже не было.

Мужчину попросили добровольно выдать драгоценности, на что он заявил, что у него их нет.

«Бриллианты нашли во время личного досмотра. В нижнем белье пассажир сделал тайник, куда поместилось 62 крупных камня и россыпь мелких», - говорится в сообщении службы в Telegram-канале.

По словам мужчины, он является сотрудником крупной авиакомпании ОАЭ, в Россию прилетел, чтобы повидаться с близкими. Он добавил, что бриллианты вез в качестве подарка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Шереметьево была перехвачена контрабанда алмазов, сапфиров, рубинов и изумрудов.

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