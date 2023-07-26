Мощный взрыв произошел на заправке в казахстанском Экибастузе

Огонь перекидывается на соседний продуктовый магазин, также в 100 метрах от очага возгорания находятся частные дома.

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Несколько цистерн воспламенились на АГЗС в казахстанском городе Экибастузе. Огромное огненное облако в момент взрыва сняли на видео очевидцы.

По информации департамента по ЧС Павлодарской области, на заправке горят четыре цистерны, при этом пламя перекидывается на соседний продуктовый магазин.

В ведомстве отметили, что в 100 метрах от очага возгорания находятся частные дома. На месте трудятся 20 сотрудников экстренных служб, также привлечено семь единиц техники.

На настоящий момент пожар на газозаправочной станции удалось локализовать, уточнили в департаменте.