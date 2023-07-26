В смертельном ДТП в Омской области погибла супружеская пара и их двое детей

Водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с грузовиком.

© Фото: omsk_police, Telegram

В смертельном ДТП в Омской области погибла семья из четырех человек – супружеская пара и их двое детей. Об этом говорится в Telegram-канале местной полиции. Также были опубликованы фото с места аварии.

Трагедия произошла на автодороге Челябинск-Новосибирск. По данным правоохранителей, водитель легковушки выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком.

Находившиеся в легковом автомобиле мужчина, женщина и двое детей – мальчик (2009 г.р.) и девочка (2012 г.р), погибли на месте аварии, еще до прибытия скорой.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, выясняются причины смертельного ДТП.