Старший сержант Старков уничтожил скопление бронетехники и до 20 боевиков из артустановки

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Рядовой Андрей Ермолаев
Роте, в составе которой действовал рядовой Андрей Ермолаев, необходимо было удержать занятые позиции на одном из тактических направлений.
Украинские боевики стремились прорвать оборону российских войск. Противник начал наступать на позиции, где располагался взвод, в котором действовал Ермолаев. Несмотря на многократно превосходящие силы, националисты столкнулись с решительным отпором российских военнослужащих.
В ходе очередного артиллерийского удара со стороны противника один снаряд попал рядом с блиндажом, в результате чего произошло обрушение.
Находясь под беспрерывным обстрелом, рядовой Ермолаев сумел выбраться из-под завалов, а также эвакуировать в безопасное место двух товарищей, которые получили ранения и не могли самостоятельно выбраться из разрушенного блиндажа.
Оказавшись вне зоны поражения, рядовой Андрей Ермолаев оказал медицинскую помощь пострадавшим бойцам, чем спас им жизни, после чего занял огневую позицию и продолжил отражать наступление противника.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.