Старший сержант Старков уничтожил скопление бронетехники и до 20 боевиков из артустановки

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Старший сержант Евгений Пижук



Старший сержант Евгений Пижук в составе дозора выполнял боевую задачу по разведке путей движения российских войск, ведущих наступление на позиции вооруженных формирований украинских националистов.

В ходе ведения инженерной разведки на участке дорог Евгений обнаружил несколько самодельных взрывных устройств, о чем немедленно доложил командиру дозора. После этого старший сержант Пижук приступил к разминированию взрывчатки. Несмотря на возможный дистанционный подрыв украинскими боевиками установленных взрывных устройств, Евгений лично обезвредил четыре мины и фугаса противника.

Кроме того, старший сержант Евгений Пижук в условиях непрекращающихся обстрелов со стороны радикалов выполнял задачу по прокладыванию маршрута следования колонны через труднопроходимую местность.

Грамотные и продуманные действия Евгения позволили подразделениям ВС РФ оперативно продвинуться в заданный район, избежав при этом потерь среди личного состава, вооружения, а также военной и специальной техники.