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Старший сержант Старков уничтожил скопление бронетехники и до 20 боевиков из артустановки

00:33 26.07.2023
Украинские националисты понесли существенные потери и были лишены возможности продолжать наступление на позиции российских войск.
Старший сержант Старков уничтожил скопление бронетехники и до 20 боевиков из артустановки
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны Российской Федерации продолжают рассказывать о подвигах военнослужащих ВС РФ при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

© Минобороны России

Старший сержант Евгений Пижук

Старший сержант Евгений Пижук в составе дозора выполнял боевую задачу по разведке путей движения российских войск, ведущих наступление на позиции вооруженных формирований украинских националистов.

В ходе ведения инженерной разведки на участке дорог Евгений обнаружил несколько самодельных взрывных устройств, о чем немедленно доложил командиру дозора. После этого старший сержант Пижук приступил к разминированию взрывчатки. Несмотря на возможный дистанционный подрыв украинскими боевиками установленных взрывных устройств, Евгений лично обезвредил четыре мины и фугаса противника.

Кроме того, старший сержант Евгений Пижук в условиях непрекращающихся обстрелов со стороны радикалов выполнял задачу по прокладыванию маршрута следования колонны через труднопроходимую местность.

Грамотные и продуманные действия Евгения позволили подразделениям ВС РФ оперативно продвинуться в заданный район, избежав при этом потерь среди личного состава, вооружения, а также военной и специальной техники.

© Минобороны России

Старший сержант Андрей Старков

Действуя в составе расчета артиллерийской установки, старший сержант Андрей Старков выполнял задачу по обороне укрепрайона группировки российских войск.

Противник предпринял попытку вклиниться вглубь обороны и атаковал позиции военнослужащих Вооруженных сил России. Расчет под командованием Старкова совершил маневр и занял более выгодную позицию. Замаскировав орудие, старший сержант вышел на связь с мотострелковыми подразделениями, которые занимали первую линию обороны, и запросил координаты целей.

Получив данные, Андрей Старков прицельным огнем уничтожил скопление бронетехники и до двух десятков штурмовиков противника, что нанесло наступающим боевикам киевского режима существенный урон, лишив их возможности продолжать наступление.

Благодаря смелости, самоотверженности и профессионализму старшего сержанта Андрея Старкова, а также его подчиненных все выявленные цели были своевременно поражены, продвижение вооруженных формирований украинских националистов было сорвано.

© Минобороны России

Рядовой Андрей Ермолаев

Роте, в составе которой действовал рядовой Андрей Ермолаев, необходимо было удержать занятые позиции на одном из тактических направлений.

Украинские боевики стремились прорвать оборону российских войск. Противник начал наступать на позиции, где располагался взвод, в котором действовал Ермолаев. Несмотря на многократно превосходящие силы, националисты столкнулись с решительным отпором российских военнослужащих.

В ходе очередного артиллерийского удара со стороны противника один снаряд попал рядом с блиндажом, в результате чего произошло обрушение.
Находясь под беспрерывным обстрелом, рядовой Ермолаев сумел выбраться из-под завалов, а также эвакуировать в безопасное место двух товарищей, которые получили ранения и не могли самостоятельно выбраться из разрушенного блиндажа.

Оказавшись вне зоны поражения, рядовой Андрей Ермолаев оказал медицинскую помощь пострадавшим бойцам, чем спас им жизни, после чего занял огневую позицию и продолжил отражать наступление противника.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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