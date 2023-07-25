В Госдуму внесли законопроект об отмене постановления о членстве России в МВФ

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Законопроект о выходе России из Международного валютного фонда внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты от фракции КПРФ. В соответствии с инициативой предлагается отменить постановление о членстве России в организации. Документ опубликован в думской базе данных.

«Признать утратившим силу постановление Верховного Совета Российской Федерации "О вступлении в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития», - говорится в законопроекте.

Также среди прочего планируется денонсировать такие международные договоры, как статьи соглашения МВФ и Международного банка реконструкции и развития.

В документе указывается на тот факт, что участие России в МВФ обязывает ее проводить валютную политику, которая лишает ее валютной самостоятельности: права повышать или понижать обменный курс рубля. Депутаты также добавили, что участие России в МВФ не помогло предотвратить принятие против России «санкций» и не имеет смысла продолжать участвовать в организации.