Лавров объявил о планах провести саммит глав России, Азербайджана и Армении

Глава МИД РФ рассказал о готовности провести саммит лидеров стран в этом году.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров поделился сегодня планами провести саммит лидеров России, Армении и Азербайджана в 2023 году. Об этом говорится на официальном сайте министерства.

«Продолжим энергичную работу по подготовке дальнейших встреч, в том числе есть планы провести в этом году очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении», - говорится в сообщении МИД РФ.

Сегодня Лавров также отметил, что Россия готова оказывать сторонам всяческую помощь в согласовании мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Москва выступает за воплощение в жизнь трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана.