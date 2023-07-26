Вопросы истории Разрушение «Цитадели»: ФСБ рассекретила документы о вкладе органов госбезопасности в подготовку к Курской битве Ян Брацкий Представленные документы свидетельствуют о героической службе сотрудников органов госбезопасности, которые позволили перейти к стратегической обороне и последующему контрнаступлению Красной Армии под Курском и Белгородом. © Фото: Mary Evans, Picture Library, GlobalLookPress Читайте нас на: ФСБ опубликовала документы о вкладе сотрудников органов госбезопасности в подготовку к Курской битве. Грандиозное сражение на советско-германском фронте состоялось 5 июля - 23 августа 1943 года под Курском и Белгородом. Командование вермахта в ходе наступательной операции, получившей кодовое наименование «Цитадель», рассчитывало взять реванш за поражения под Москвой и Сталинградом. © ФСБ России Советские органы госбезопасности своевременно раскрыли замысел противника, тем самым дав возможность Ставке Верховного главнокомандования Красной Армии всесторонне подготовиться к обороне на Курском выступе, а затем перейти в решительное контрнаступление. Так, десятого мая 1943 года 4-е Управление (разведка и диверсии за линией фронта) НКГБ СССР добыло сведения о том, что противник «…концентрирует силы для решительного удара на Москву, Курск и в направлении Орла». © ФСБ России Девятнадцатого июня 1943 года 4-е Управление НКГБ получило информацию о стратегических планах верховного командования вермахта. Сведения были сообщены перешедшим к партизанам кадровым сотрудником «Абверкоманды 103» Дмитрием Шинкаренко. «…решено наступать с Орла в направлении на Елец, и в дальнейшем на Пензу. С Курска и Харькова наступление должно развиваться в направлении на Воронеж, с Белгорода - на Малоархангельск, с задачей окружить и уничтожить группировку советских войск, находящихся на этом участке фронта», - сообщил перебежчик. Также Шинкаренко доставил партизанам немецкую карту с обстановкой на фронте. Двадцать третьего июня 1943 года наркомат госбезопасности СССР передал эти сведения в Разведывательное управление Генштаба Красной Армии. © ФСБ России На документе сохранилась резолюция начальника Разведуправления Ф.Ф. Кузнецова: «Маршалу Советского Союза тов. Василевскому». Сведения о германском плане операции «Цитадель», своевременно полученные наркоматом госбезопасности СССР, послужили основой для выработки решения о переходе к стратегической обороне и последующему контрнаступлению Красной Армии под Курском и Белгородом. Экспертное мнение и аналитика