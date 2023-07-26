Разрушение «Цитадели»: ФСБ рассекретила документы о вкладе органов госбезопасности в подготовку к Курской битве
Представленные документы свидетельствуют о героической службе сотрудников органов госбезопасности, которые позволили перейти к стратегической обороне и последующему контрнаступлению Красной Армии под Курском и Белгородом.
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ФСБ опубликовала документы о вкладе сотрудников органов госбезопасности в подготовку к Курской битве. Грандиозное сражение на советско-германском фронте состоялось 5 июля - 23 августа 1943 года под Курском и Белгородом. Командование вермахта в ходе наступательной операции, получившей кодовое наименование «Цитадель», рассчитывало взять реванш за поражения под Москвой и Сталинградом.