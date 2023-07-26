Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Разрушение «Цитадели»: ФСБ рассекретила документы о вкладе органов госбезопасности в подготовку к Курской битве

Ян Брацкий
00:00 26.07.2023
Представленные документы свидетельствуют о героической службе сотрудников органов госбезопасности, которые позволили перейти к стратегической обороне и последующему контрнаступлению Красной Армии под Курском и Белгородом.
Разрушение «Цитадели»: ФСБ рассекретила документы о вкладе органов госбезопасности в подготовку к Курской битве
© Фото: Mary Evans, Picture Library, GlobalLookPress
Читайте нас на:

ФСБ опубликовала документы о вкладе сотрудников органов госбезопасности в подготовку к Курской битве. Грандиозное сражение на советско-германском фронте состоялось 5 июля - 23 августа 1943 года под Курском и Белгородом. Командование вермахта в ходе наступательной операции, получившей кодовое наименование «Цитадель», рассчитывало взять реванш за поражения под Москвой и Сталинградом.

© ФСБ России

Советские органы госбезопасности своевременно раскрыли замысел противника, тем самым дав возможность Ставке Верховного главнокомандования Красной Армии всесторонне подготовиться к обороне на Курском выступе, а затем перейти в решительное контрнаступление. Так, десятого мая 1943 года 4-е Управление (разведка и диверсии за линией фронта) НКГБ СССР добыло сведения о том, что противник «…концентрирует силы для решительного удара на Москву, Курск и в направлении Орла».

© ФСБ России

Девятнадцатого июня 1943 года 4-е Управление НКГБ получило информацию о стратегических планах верховного командования вермахта. Сведения были сообщены перешедшим к партизанам кадровым сотрудником «Абверкоманды 103» Дмитрием Шинкаренко.

«…решено наступать с Орла в направлении на Елец, и в дальнейшем на Пензу. С Курска и Харькова наступление должно развиваться в направлении на Воронеж, с Белгорода - на Малоархангельск, с задачей окружить и уничтожить группировку советских войск, находящихся на этом участке фронта», - сообщил перебежчик.

Также Шинкаренко доставил партизанам немецкую карту с обстановкой на фронте. Двадцать третьего июня 1943 года наркомат госбезопасности СССР передал эти сведения в Разведывательное управление Генштаба Красной Армии.

© ФСБ России

На документе сохранилась резолюция начальника Разведуправления Ф.Ф. Кузнецова: «Маршалу Советского Союза тов. Василевскому». Сведения о германском плане операции «Цитадель», своевременно полученные наркоматом госбезопасности СССР, послужили основой для выработки решения о переходе к стратегической обороне и последующему контрнаступлению Красной Армии под Курском и Белгородом.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:46 В стране и мире
США передадут Украине новый пакет помощи на $400 млн со снарядами для NASAMS и HIMARS
18:48 В стране и мире
Ушаков: зерновая сделка приостановлена, а не свернута
18:06 В стране и мире
Видео
Путин констатировал рост зарплат двузначными темпами впервые с 2018 года
15:21 В стране и мире
Госдума в III чтении приняла поправки о запрете выезда из РФ со дня направления повестки военкомата
14:42 В стране и мире
Госдума приняла поправку о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку по повестке в военкомат
Популярное
TMZ: у сына баскетболиста Леброна Джеймса остановилось сердце
NYP: овчарка Байдена покусала семь сотрудников Секретной службы за последние четыре месяца
Маск рассказал, что «твиты» теперь будут называться «иксами»
Видео
На греческом острове Эвбея в момент тушения огня рухнул пожарный самолет
Фигуристка Медведева попала в ДТП на такси
Видео
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.