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Опубликовано уникальное издание о вкладе Бурятии в Победу в Великой Отечественной войне

Ян Брацкий
19:01 25.07.2023
На страницах альбома фото- и письменные документы об общем героическом подвиге красноармейцев и бурятских тружеников.
Опубликовано уникальное издание о вкладе Бурятии в Победу в Великой Отечественной войне
© Фото: ТРК «Звезда»
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Опубликовано издание - альбом «Бурятия: все для Победы. О вкладе Бурятии в Победу советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». Уникальный альбом создан с использованием идеи-концепции министра обороны России Сергея Шойгу и по личной инициативе заместителя генпрокурора России – Главного военного прокурора, государственного советника юстиции 1 класса Валерия Петрова.

В альбоме собраны архивные фото- и письменные документы об общем героическом подвиге бойцов и командиров, а также тружеников тыла Бурят-Монгольской АССР. Там же содержится информация о работе бурятских промышленных предприятий, колхозов и совхозов на благо фронта.

Над созданием альбома его авторы, исследователи и издатели трудились многие годы. За основу взяли материалы книги Александра Золотоева «Бурятия в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг», авторские материалы Тимура Дугаржапова, Сергея Басаева, а также материалы из фондов Национального музея Республики Бурятия, республиканского Госархива, Центрального архива Минобороны, Научного архива Института российской истории РАН, Национальной библиотеки Республики Бурятия, многие из которых опубликованы впервые. В ближайшее время издание будет доступно для ознакомления и изучения в Российской государственной библиотеке и в сети Интернет.

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