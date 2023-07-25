Ефрейтор Подгурский в составе экипажа танка остановил колонну техники боевиков

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Ефрейтор Магомед Гамзатов

Ефрейтор Магомед Гамзатов, управляя топливозаправщиком, выполнял задачу по подвозу топлива подразделениям батальонной тактической группы, которые вели бой в районе одного из населенных пунктов.

Вооруженные формирования украинских националистов приняли решение лишить российских военнослужащих, находящихся на линии боевого соприкосновения, тылового снабжения и предприняли атаку на колонну, в которой был Гамзатов.

В условиях непрекращающегося огня Магомед, понимая, что попадание вражеского боеприпаса в автомобиль с топливом приведет к мощному взрыву, способному уничтожить большое количество живой силы и техники, совершил противоогневые маневры и вывел машину из-под минометного обстрела в безопасное место, после этого ефрейтор вступил в бой с боевиками.

Заняв выгодную позицию, он отразил атаку пешей группы радикалов, после чего метким броском гранаты уничтожил минометный расчет противника.

Благодаря мужеству и профессионализму ефрейтор Магомед Гамзатов не допустил подрыва машины и жертв среди военнослужащих ВС РФ. В дальнейшем, доставленное бойцом топливо было использовано для заправки боевых машин БТГ, что позволило им успешно выполнить поставленную боевую задачу.