Армия Армия Армия

Ефрейтор Подгурский в составе экипажа танка остановил колонну техники боевиков

00:10 25.07.2023
Ефрейтор Кирилл Подгурский точным выстрелом из танка уничтожил головную машину националистов, остановив колонну на открытой местности, после чего передал координаты артиллерии ВС РФ для разгрома вражеской бронетехники.
Ефрейтор Подгурский в составе экипажа танка остановил колонну техники боевиков
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

© Минобороны России

Ефрейтор Магомед Гамзатов

Ефрейтор Магомед Гамзатов, управляя топливозаправщиком, выполнял задачу по подвозу топлива подразделениям батальонной тактической группы, которые вели бой в районе одного из населенных пунктов.

Вооруженные формирования украинских националистов приняли решение лишить российских военнослужащих, находящихся на линии боевого соприкосновения, тылового снабжения и предприняли атаку на колонну, в которой был Гамзатов.

В условиях непрекращающегося огня Магомед, понимая, что попадание вражеского боеприпаса в автомобиль с топливом приведет к мощному взрыву, способному уничтожить большое количество живой силы и техники, совершил противоогневые маневры и вывел машину из-под минометного обстрела в безопасное место, после этого ефрейтор вступил в бой с боевиками.

Заняв выгодную позицию, он отразил атаку пешей группы радикалов, после чего метким броском гранаты уничтожил минометный расчет противника.

Благодаря мужеству и профессионализму ефрейтор Магомед Гамзатов не допустил подрыва машины и жертв среди военнослужащих ВС РФ. В дальнейшем, доставленное бойцом топливо было использовано для заправки боевых машин БТГ, что позволило им успешно выполнить поставленную боевую задачу.

© Минобороны России

Гвардии ефрейтор Сергей Агеев

Гвардии ефрейтор Сергей Агеев номер расчета парашютно-десантной роты в составе своего подразделения выполнял боевую задачу по обороне важного рубежа.

Украинские боевики несколькими штурмовым группами при поддержке артиллерии начали атаку во фланг роты. Сергей вел прицельный огонь по транспорту националистов. Достигнув рубежа спешивания, штурмовые группы врага рассредоточились и стали продвигаться к занимаемому подразделениями Вооруженных сил России опорному пункту.

Грамотно оценив обстановку, гвардии ефрейтор скрытно сменил позицию и занял более выгодную огневую точку, после чего открыл прицельный огонь по противнику. В течение нескольких минут Сергей Агеев уничтожил отделение противника. Понеся значительные потери, украинские боевики утратили наступательный порыв. Агеев продолжил вести огонь, прикрывая эвакуацию раненых.

Несмотря на полученное ранение, гвардии ефрейтор успешно подавил пулеметный расчет радикалов, после чего штурмовые группы противника, понеся потери и утратив огневую поддержку, приняли решение об отступлении.

В результате самоотверженных и решительных действий гвардии ефрейтора Сергея Агеева рубеж обороны был удержан, а украинские националисты понесли значительные потери.

© Минобороны России

Ефрейтор Кирилл Подгурский

Ефрейтор Кирилл Подгурский в составе танкового экипажа выполнял боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов. Находясь на одном из танкоопасных направлений, он обнаружил колонну вражеской бронетехники, которая направлялась к линии боевого соприкосновения.

Оценив обстановку, Кирилл незамедлительно принял решение навязать противнику бой. Действуя в составе экипажа танка, Подгурский точным выстрелом управляемым вооружением уничтожил головную машину противника, тем самым остановил колонну на открытой местности, после чего, передав целеуказания подразделениям артиллерии группировки российских войск для дальнейшего разгрома бронетехники, корректировал огонь.

Высокий уровень боевой и тактической подготовки, а также смелость и отвага ефрейтора Кирилла Подгурского вынудили боевиков прекратить атаку и отступить вглубь своей обороны.

Ранее 

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:28 Армия
Видео
Артиллеристы сорвали наступление ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях
20:33 В стране и мире
Видео
Новый ДФУ, развитие малых городов и строительство «Суходола»: как прошел первый день дальневосточной поездки Мишустина
20:15 В стране и мире
Эрдоган: Турция рассмотрит заявку Швеции на членство в НАТО в октябре
18:29 В стране и мире
Путин подписал закон о запрете смены пола
18:13 В стране и мире
Испания направила Украине танки Leopard 2A4 и бронетранспортеры
Популярное
Фигуристка Медведева попала в ДТП на такси
Следователи доказали причастность ангарского маньяка к убийству еще трех женщин
Видео
В Кисловодске 4 авто оказались под завалами из-за обрушения стены
Видео
Риск во имя правосудия: как профессия следователя объединяет более 20 тысяч людей по всей стране
New York Post: Байден заявлял в 1991 году, что не доживет до 2020-го
Видео
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.