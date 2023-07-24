Минтруд РФ подготовил проект о выплатах родителям детей, пострадавших в ходе СВО

Выплаты положены за детей до 18 лет, получивших ранение или травму в период с 24 февраля 2022 года, проживающих на территории ЛДНР и приграничных регионах.

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Проект о единовременных выплатах родителям детей, пострадавших в ходе спецоперации подготовлен Минтрудом РФ и размещен для общественного обсуждения. Размер выплат составит 100 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе министерства. Указ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Минтрудом по поручению президента подготовлен проект указа о единовременных выплатах родителям детей, пострадавших в специальной военной операции. Документ размещен для общественного обсуждения», - говорится в сообщении.

Выплаты предусмотрены за детей до 18 лет, получивших травму или ранение в период с 24 февраля 2022 года, проживающих на территории Народных республик Донбасса, Запорожья и Херсонской области. Кроме того, единовременные выплаты полагаются родителям пострадавших детей из приграничных регионов - Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской и Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Крым. Выплата положена за каждого пострадавшего ребенка.

Кроме того, проект указа предусматривает ежегодный отдых и санаторно-курортное оздоровление детей указанной категории.