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Новый ДФУ, развитие малых городов и строительство «Суходола»: как прошел первый день дальневосточной поездки Мишустина

Наталья Жадько
20:33 24.07.2023
Отдельное внимание во время турне премьер-министр уделил теме образования и городского благоустройства.
Новый ДФУ, развитие малых городов и строительство «Суходола»: как прошел первый день дальневосточной поездки Мишустина
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Некогда закрытый, остров Русский по праву считается одной из главных точек притяжения Приморского края. Первозданная природа, контрастное побережье, парки, форты и батареи – всё это буквально манит туристов со всей страны, а с недавнего времени эта территория привлекательна не только для путешественников, но и для молодёжи. Здесь находится один из ведущих ВУЗов России - Дальневосточный федеральный университет. Он же стал первой точкой посещения большого турне по Дальнему Востоку и Сибири премьер-министра Михаила Мишустина. Сейчас ДФУ - это кампус мирового уровня, где учатся и живут больше 25 тысяч студентов и сотрудников. И скоро он станет ещё больше – на строительство новых корпусов выделено 14 миллиардов рублей. Судя по ажиотажу приёмной кампании, всё это будет пользоваться спросом.

«Очень много ребят, в том числе иностранных студентов...с другой стороны - это новые лаборатории», - поделился Борис Коробец, ректор Дальневосточного федерального университета.

В настоящее время в Приморье большая стройка, и многие проекты - инвестиционные. Особенно судостроение. Ведется строительство морского порта "Суходол" - уже в августе он примет первую партию угля и позволит увеличить экспорт в страны азиатско-тихоокеанского региона. Кроме того – это новые рабочие места. 

Глава кабмина также ознакомился и с проектами благоустройства. В рамках форума "Развитие малых городов и исторических поселений" представили компании по озеленению, организации парков и общественного пространства, строительству детских и тренажерных площадок. Есть и необычные решения: участники форума показали, как среда может стать комфортной и для домашних питомцев.

Отдельное внимание - к стендам новых российских регионов. Премьер-министру представили план по восстановлению объектов благоустройства: только в 2023 году сформировано 14 идей для малых городов.

«Очень большое количество проектов, просто потрясающие проекты...я хочу пожелать удачи», - оценил представленные идеи Михаил Мишустин.

Особое внимание уделяется развитию комфортной городской среды в малых города. По словам Мишустина, именно такие населённые пункты отражают многообразие страны, хранят культуру, историю и традиции, вносят свой вклад в экономику.

 «Чем меньше населённый пункт, тем сложнее найти средства на его обновление, на его благоустройство, обеспечение современных, удобных для проживания условий, чтобы люди не уезжали из родных мест, а оставались там работать, создавать семью», - сказал Михаил Мишустин.

В этом году во Всероссийском конкурсе благоустройства победили 145 проектов. Малым городам Дальнего Востока достанется три миллиарда рублей.

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