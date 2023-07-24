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Путин и Лукашенко посетили остров Валаам

Анна Назайкина
17:20 24.07.2023
Последний раз президент России был на Валааме в июле 2019 года – тогда он приезжал на остров также вместе с белорусским лидером.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко посетил остров Валаам.

Таким образом, прогулка продолжает двухдневное общение лидеров РФ и Белоруссии. Напомним, накануне, 23 июля, Путин и Лукашенко провели переговоры в Константиновском дворце в Стрельне. За официальной частью встречи двух президентов последовала поездка в Кронштадт.

Напомним, последний раз российский лидер был на Валааме в июле 2019 года – тогда он приезжал на остров также вместе с Лукашенко.

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