Фигуристка Медведева попала в ДТП на такси

Евгения Медведева сообщила, что ее такси въехало в другое.

© Фото: Баранов Владимир, Global Look Press

Российская фигуристка и двукратный серебряный призер ОИ-2018 Евгения Медведева рассказала, что сегодня попала в ДТП во время поездки на такси. Об этом фигуристка сообщила в видео в своем Telegram-канале.

«В мое такси въехало другое такси. С днем аварии», - сказала Медведева.

Спортсменка не пострадала и на видео улыбалась, делясь впечатлениями с подписчиками.

Евгения Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы (2016, 2017) и двукратным серебряным призером Олимпиады-2018 (в командном и одиночном первенствах). Последние два сезона фигуристка принимала участие в проекте «Ледниковый период», а в 2021 году сообщила о желании попробовать себя в тренерской карьере.