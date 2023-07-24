В Кисловодске 4 авто оказались под завалами из-за обрушения стены

© Видео: Евгений Моисеев, Telegram-канал © Фото: Евгений Моисеев, Telegram-канал

Глава города Кисловодска Евгений Моисеев сообщил об обвале подпорной стены и прорыве газовой трубы на улице Промышленная 4Е. Об этом губернатор рассказал в своем Telegram-канале.

«Главное, что жертв и пострадавших нет», - написал губернатор.

В настоящее время спасатели и пожарные работают на месте происшествия. На видеороликах, опубликованных главой города, видно, что под завалами оказались две припаркованные машины, еще две были задеты. Пострадавших среди людей нет.