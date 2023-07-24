Риск во имя правосудия: как профессия следователя объединяет более 20 тысяч людей по всей стране

Эта профессия требует одновременно и риска, и осторожности, и неизбежно становится судьбой.

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По указу Петра Великого в России 25 июля 1713 года появились принципиально новые государственные учреждения - Следственные канцелярии. И, соответственно, первые следователи. В этот день в нашем государстве появилась новая профессия.

Следователь – это профессия, для которой человеку необходимо обладать скрупулезной точностью, широчайшим кругозором, мощным интеллектом и физической силой. Она требует риска и осторожности одновременно и неизбежно становится судьбой.

Валерия Башаева- старший следователь отдела по расследованию особо важных дел ГСУ по Москве. Об этой профессии она мечтала с самого детства. Ей удалось привести на скамью подсудимых кровавых бандитов, которые совершали свои злодеяния еще в те годы, когда сама следователь была школьницей.

«Вся работа – она превращается в определенную жизнь. Работать здесь, не любя свое дело, – просто бессмысленная трата времени», - объяснила она.

Старший следователь по расследованию особо важных дел СУ по ЮЗАО ГСУ по Москве Илья Пилипенко отмечает, что его профессия требует быть универсальным лицом, способным работать с самыми разными преступлениями.

«Следователь – он универсален. Сегодня, грубо говоря, мы расследуем убийство, завтра я расследую какое-то экономическое преступление...Следователь – это универсальное лицо, которое должно уметь все», - сказал он.

Вместе с семьей больше двух лет жить под госзащитой пришлось старшему следователю по особо важным делам ГСУ по Московской области Виктору Громыковскому, так как следствие получило данные о том, что обвиняемый - глава Щелковского района - заказал его убийство.

«Родные переживали, они уважают профессию мою и дети мои, я стараюсь объяснять им, где я работаю, мне очень хочется, чтобы они продолжили мое занятие…Они понимают, почему я должен рисковать для того, чтобы добиться правосудия…Для меня очень важно, чтобы я свою работу…довел до конца. Чтобы мне не стыдно было людям в глаза смотреть», - подчеркнул Громыковский.

Старший следователь Западного МСУТ Юлия Шакирова - чемпион страны по рукопашному бою. Выпускница сыктывкарского детдома, она самостоятельного достигла успехов и в профессии, и в спорте. Она объяснила, как тренировки помогают в работе.

«На татами пока ты выходишь, у тебя есть несколько секунд, пока представляют бойцов…у тебя есть время оценить человека и понять по взгляду, по его мимике, насколько он скован. То же самое, когда ты работаешь с подозреваемый, с обвиняемый или со свидетелем», - поделилась Шакирова.

Так как Юлия работает железной дороге, добраться до места преступления почти всегда трудно, здесь как раз помогают «стройность, ловкость и находчивость».

Старший следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Запорожской области Сослан Дряев переехал в новый регион страны из Осетии, получив согласие от всех членов большой семьи.

«На территории региона действует военное положение, действует комендантский час, постоянно бывают ракетные опасности, на время которых личный состав эвакуируется…несмотря на все то, все наше управление работает как единый механизм», - рассказал Дряев.

Усыновить девочку-младенца, от которой мать отказалась еще в роддоме, - на такой поступок решилась помощник следователя Тяжинского МСО СУ СК РФ по Кемеровской области Светлана Юдакова. В роддоме девочке поставили сложный диагноз - порок сердца, однако любовь и забота помогли победить недуг.

«Несмотря на пугающий диагноз, я даже не подумала отказаться от нее. Сейчас по прошествии времени при последнем обследовании выяснилось, что Даша абсолютно здорова», - рассказала она.

Девочка Даша выпустилась из детсада и вместе с мамой, которая работает помощником следователя, готовится к школе.

Подробнее о том, как профессия следователя объединяет таких разных людей - мужчин и женщин, молодых и опытных, живущих в разных частях нашей страны, смотрите в специальном репортаже, подготовленном сотрудниками Управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России.